Marocchi stronca Theo Hernandez: «Non gli va rinnovato il contratto, i tifosi del Milan impazziscono quando...»

Marocchi stronca Theo Hernandez e spiega perché il Milan non dovrebbe rinnovargli il contratto: «Le scelte vanno prese forti»

Marocchi al Club di Sky Sport ha preso di mira Theo Hernandez che fin qui sta deludendo al Milan.



MAROCCHI – «Ad Harvard possono raccontare in un modo, a Milanello fare altro. Come successo con Donnarumma a cui non è stato rinnovato il contratto. A Theo che sta giocando così male non rinnovi il contratto. Quando tifosi sentono che balla un milione impazziscono. Le scelte vanno prese forti».