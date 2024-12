Marocchi sul Milan: «Si può rinforzare se a gennaio fa questa cosa». Le parole

Le dichiarazioni di Giancarlo Marocchi riguardo il Milan rilasciate negli studi di Sky Sport: il suo commento dopo le ultime prestazioni

Intervenuto negli studi di Sky Sport, l’ex calciatore Giancarlo Marocchi ha rilasciato queste parole riguardo il Milan.

PAROLE – «Paradossalmente il Milan lo rinforzi se a gennaio ne vendi quattro: diventa più facile per l’allenatore, ci sarebbe più spazio per tutti. Perché Pulisic tira e non la passa? Perché vuole continuare a giocare. Perchè altrimenti sono 22 giocatori e quattro o cinque non vedono mai il campo».