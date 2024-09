Marocchi: «Il Milan ha gli ATTACCANTI più forti della Serie A. Fonseca? Contro l’Inter è stato BRAVO a togliere lui». L’analisi

Marocchi a Sky Sport 24 ha fatto un’analisi sul Milan e Fonseca dopo la vittoria del derby.

L’ANALISI – «Il Milan con due punte mi è piaciuto. L’Inter è piu forte, ma il Milan ha gli attaccanti più forti in assoluto della nostra Serie A. Fonseca? E’ stato bravo a non togliere Leao e Theo per punizione, ma l’uomo che scompaginava un po’ le cose che è Loftus Cheek. Ha messo 4 difensori bloccati che hanno fatto casotto solo nel gol di Dimarco, 2 centrocampisti di cui Reijnders molto bloccato e 4 attaccanti in ruoli fissi a parte pulisic che aveva piu libertà. Quando hai tanto talento la devi semplificare, non devi fare troppe strategie. L’Inter ha faticato tanto tanto tanto».