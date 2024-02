Europa League, Marino sfida il Milan: «Vincere il trofeo con l’Atalanta? Vi dico che…». Le sue parole a Sky Sport

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il direttore generale dell’Atalanta Umberto Marino ha rilasciato le seguenti parole ascoltate con grande interesse anche dal Milan.

MARINO – «Li conosciamo tanto quanto loro conoscono noi. Avversario di grande valore ed esperienza internazionale, c’è anche curiosità per capire sulla data: la partita verrà spostata sicuramente di martedì. Trofeo? Troppo prematuro, ci sono tantissime squadre competitive e man mano che andiamo avanti gli avversari sono forti e competitivi. La crescita dell’Atalanta passa dalla proprietà a Gasperini che è un grande maestro, dal settore giovanile competitivo ai giocatori fino a tutti coloro che fanno parte del mondo Atalanta: compresa soprattutto la città di Bergamo. Per noi stare in Europa è come vincere uno scudetto, poi poter portare l’Atalanta in alto è sempre qualcosa di straordinario».