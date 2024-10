Marianella: «Il Milan poteva vincere contro la Fiorentina, ma c’era un fenomeno in porta»

Marianella a Sky Sport ha commentato la sconfitta del Milan contro la Fiorentina. Queste le dichiarazioni del giornalista

Il giornalista Massimo Marianella a Sky Sport ha commentato la sconfitta del Milan contro la Fiorentina.

LE DICHIARAZIONI – «Il Milan non mi è dispiaciuto cosi tanto come ho letto. Sbaglia due rigori perché si trova un fenomeno e sbaglai due occasioni importantissime perche c’era un fenomeno in porta. Il Milan poteva vincere contro la Fiorentina e si sarebbero fatti tutti altri discorsi».