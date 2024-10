Maresca SOSPESO, la notizia è CLAMOROSA: quanto dovrà STARE FERMO. Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

Problemi sempre più grandi per Fabio Maresca dopo le presunte minacce di morte rivolte ad un calciatore durante una partita diretta venerdì scorso in Kuwait. L’arbitro è infatti già stato fermato dalla Uefa per questo turno di Champions League, ma potrebbe presto ricevere sanzioni peggiori.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il designatore Gianluca Rocchi starebbe infatti per sospenderlo per un mese in Serie A (dunque non potrà allenare il Milan) in attesa di fare chiarezza sulla vicenda. Maresca ha tentato di difendersi dicendo che quelle parole sono state male interpretate, visto che lui voleva essere scherzoso con il calciatore che gli è andato addosso sul campo di gioco.