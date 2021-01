Marelli su Irrati: «Non ha fatto bene. La qualità degli arbitri è calata molto»

Luca Marelli ha parlato di Massimiliano Irrati e della sua prestazione come arbitro in Milan-Juventus dell’altra sera

L’ex arbitro, Luca Marelli, è intervenuto sul canale YouTube di Stefano Borghi per commentare l’arbitraggio di Massimiliano Irrati nel match fra il Milan e la Juventus dell’altra sera.

Marelli ha detto: «Speravo che Irrati facesse una grande partita, ma non è stato così. Avevo sottolineato la sua assenza dai campi di Serie A dal 28 novembre per un problema ad un occhio. Era rientrato prima come VAR e poi per una partita di Serie B. Avevo dei dubbi sulla sua tenuta atletica, non solo per stare vicino alle azioni, ma anche perché se incomincia a mancarti il fiato dopo un’ora, diventi poco lucido nelle decisioni che prendi nella parte finale della partita. Forse sarebbe stato più opportuno mettere Irrati al VAR e Daniele Orsato in campo, ma bisogna anche capire che Orsato non può arbitrare tutte le partite. Ciò che è evidente, è che la qualità media degli arbitri negli ultimi 10 anni è andata a picco».