Marelli: «Sommer ha AGGANCIATO il CALZETTONE di Abraham, ma non è RIGORE perché…». La spiegazione del moviolista

Marelli, moviolista di DAZN, ha commentato l’episodio di Inter Milan che ha visti protagonisti Abraham e Sommer con l’attaccante che è stato steso in area dal portiere dopo un contrasto.

LA SPIEGAZIONE – «Sommer è arrivato nettamente in anticipo. Poi c’è il contatto con Abraham e ha preso calzettone, ma non ci sono gli estremi per qualcosa in più. C’è stato un aggancio tra il tacchetto di Maignan e il calzettone di Abraham».