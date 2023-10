Thuram avvisa il Milan: «Sono qui per vincere»

Marcus Thuram, attaccante dell’Inter ed ex obiettivo del calciomercato Milan, ha parlato nel post-partita della gara con la Roma

LE PAROLE- «Lukaku? Non mi concentro su queste cose, era un partita di campionato. Ho fatto gol, ho aiutato la squadra a vincere, le altre cose non m’interessano.

Esultanza sotto la Nord, come il gol col Benfica…sempre bello fare gol davanti ai nostri tifosi. Ogni partita a San Siro è speciale, sono molto contento di aver giocato. Sono arrivato qui, sto lavorando duramente, ma la cosa più importante è che la squadra sta vincendo».