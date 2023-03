Nosotti: «Theo Hernandez? Grave assenza per il Milan»

Marco Nosotti, noto giornalista, ha analizzato l’assenza di Theo Hernandez nella sfida di questa sera tra Udinese e Milan

Ospite a Sky, Marco Nosotti ha parlato così dell’assenza di Theo Hernandez nella gara di questa sera tra Udinese e Milan:

«Se a sinistra lavori con Theo e Leao, nelle loro combinazioni puoi fare male e dare qualcosa in più alla fase offensiva. Theo ultimamente è stato abbastanza attento anche in fase difensiva, credo sia una perdita significativa per il Milan. Però Leao anche senza lui deve tirare fuori qualcosa in più».