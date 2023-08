Marchetti si sbilancia: «Il Napoli è la squadra da battere, il Milan…». Le parole del giornalista sul campionato che sta per prendere il via

Luca Marchetti ha parlato ai microfoni di TMW del Napoli, del Milan e del campionato che sta per iniziare. Ecco le parole del giornalista:

«Bisogna essere onesti, il Napoli ha vinto il campionato in maniera brutale, dominando in lungo e in largo ed è quella che ha perso meno giocatori. Ha perso due giocatori e ne ha presi tre, Cajuste e Natan sostituiscono Ndombele e Kim più l’arrivo di Gabri Veiga. Chiaramente con la partenza di Kim potrebbe perdere qualcosa, e in più c’è il cambio di allenatore. Però sono rimasti Osimhen e Kvara, sono rimasti tutti i big e per questo il Napoli rimane la squadra da battere. L’Inter e il Milan hanno cambiato molto, forse la Juventus ha cambiato di meno e non ha le coppe, oggi forse è la squadra che potrebbe fare il salto migliore rispetto alla passata stagione avendo anche meno preoccupazioni. La Lazio e l’Atalanta invece secondo me sono le due squadre che si sono più rinforzate rispetto allo scorso anno»