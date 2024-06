Di Lorenzo Milan, Marchetti RIVELA: «Il primo step di Conte sarà questo. Sul futuro…». Le parole del giornalista sul capitano del Napoli

Luca Marchetti ha parlato ai microfoni di Radio Marte del futuro di Giovanni Di Lorenzo, oggetto di desiderio del mercato Milan. Ecco le parole del giornalista:

PAROLE – «Il primo step di Conte è accordarsi con Di Lorenzo e perché è il capitano e per le problematiche ambientali che ci sono. Poi per ribadirgli l’assoluta fiducia che Conte ha nei suoi confronti e, quindi, la centralità che avrà all’interno di questo nuovo corso sia come capitano che come giocatore».