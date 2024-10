Marchetti: «Espulsione Reijnders? Il tocco è fortuito, ma lui poteva rallentare di più. La decisione è giusta»

Marchetti a Sky Sport ha commentato l’episodio dell’espulsione di Reijnders che ha lasciato il Milan in 10 contro l’Udinese

IL COMMENTO – «Il tocco c’è ed è completametne fortuito. Anzi Reijnders cerca anche di fermarsi. Mi metto nei panni dell’attaccante che è stato sgmabettato e poteva andare in porta. Come non si può sanzionare l’intervento? C’è l’imprudenza, anche se minima. Purtroppo per Reijnders colpisce col ginocchio il piede dell’avversario. Lui poteva rallentare di più, non scomparire dal campo. È una questione al limite, ma la decisione è giusta».