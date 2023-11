Marchetti analizza il Milan: «Mercato efficace, anche se la loro assenza si fa sentire»

A TMW Radio Luca Marchetti ha analizzato il momento del Milan tra campo e scelte sul calciomercato estivo. Ecco cosa ha detto

Le parole a TMW Radio di Luca Marchetti sul momento del Milan tra campo e scelte sul calciomercato estivo. Ecco cosa ha detto:

«Il mercato del Milan è stato un mercato efficace, come abbiamo detto per tutta l’estate. Con la cessione di Tonali il Milan ha investito circa cento milioni di euro, ma ci vuole tempo quando si acquistano così tanti giocatori nuovi. Reijnders poi sicuramente non è Tonali, il centrocampo di quest’anno è ben diverso da quello che ha vinto lo Scudetto due anni fa. Non c’è più un giocatore come Kessié, ora la regia viene affidata a Krunic che spesso è mancato in questa stagione e in più ancora non c’è Bennacer. La continuità viene data dalla guida tecnica, che in alcuni momenti cerca delle soluzioni alternative che possono non funzionare, come successo con il 4-4-2 visto contro l’Udinese. Questo è un momento di difficoltà, l’assenza di dirigenti come Maldini e Massara si sta sentendo nell’ordinario»