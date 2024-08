Marchegiani CONVINTO:«L’Inter RESTA la favorita. Ha QUESTO vantaggio rispetto alle altre». Tutte le dichiarazioni

Intervistato da Il Messaggero, Luca Marchegiani si è espresso così sull’inizio del campionato di Serie A e su come l’Inter di Simone Inzaghi rimanga la favorita alla vittoria finale dello scudetto anche rispetto al Milan.

INTER RESTA LA FAVORITA? – «Nella maniera più assoluta sì, alla squadra che ha conquistato lo Scudetto ha aggiunto subito Zielinski e Taremi, in seguito pure Martinez. La vedo in vantaggio evidente su tutte le altre rivali per la corsa al titolo».