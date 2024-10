Marani sottolinea l'importanza dei giovani: «Rappresentano il futuro. Nulla è più sostenibile di loro: in Serie C già...»

Le parole di Matteo Marani, presidente della Lega Pro, riguardo l’importanza dei giovani nelle squadre di club. Le sue dichiarazioni

Matteo Marani, intervenuto a Bologna in occasione dell’evento Stati generali del calcio: il libro bianco, il presidente della Lega Pro ha rilasciato queste dichiarazioni riguardo all’importanza dei giovani nel calcio.

In Serie C partecipa da quest’anno il Milan Futuro, focalizzato proprio sulla crescita del settore giovanile. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Penso che sia fondamentale per molti aspetti, rappresentano il futuro, il movimento e anche il bisogno disperato che ha il nostro movimento di mettere al centro il talento dei giovani. E poi perché in tema di sostenibilità non c’è nulla di più sostenibile dei giovani, non hanno costi, se non indiretti, perché te li cresci in casa e possono generare ricavi. Qualunque calcio voglia essere sano, sostenibile e lungimirante ha bisogno di avere giovani al suo interno. Fatemi dire in conclusione che nelle prime sette giornate di Serie C c’è un aumento considerevole nel nostro campionato e questo ci fa piacere perché vuol dire che gli effetti della ‘riforma Zola’ sta dando i primi frutti».