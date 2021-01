Mandzukic, esordio con l’Atalanta? Ai bergamaschi il primo gol in Serie A

L’esordio di Mario Mandzukic con la maglia del Milan potrebbe arrivare nel match di settimana prossima contro l’Atalanta

Ora che l’acquisto è praticamente formalizzato, cresce l’attesa per vedere Mario Mandzukic in campo con la maglia del Milan. Il croato sosterrà domani pomeriggio il primo allenamento a Milanello, occasione per Pioli di capire le sue condizioni fisiche.

Molto difficile una sua partenza dal 1′ sabato prossimo contro l’Atalanta, ma chissà che qualche minuto finale non gli venga concesso per lui che proprio contro i bergamaschi nel 2015 segnò il suo primo gol in Serie A.