Mancini: «Tonali? Gli serve tempo. Cresciuto come Romagnoli»

Mancini ha parlato a Gazzetta dello sport, l’occasione è quella in primis della serrata lotta scudetto e poi il prossimo europeo

Mancini ha parlato a Gazzetta dello sport, l’occasione è quella in primis della serrata lotta scudetto e poi il prossimo europeo.

TONALI FATICA- «Normale. È molto giovane. E’ arrivato presto in un grande club e ha bisogno di tempo per adattarsi. Un po’ come accaduto a Romagnoli. Ma nelle ultime uscite Tonali ha fatto molto meglio. E’ cresciuto anche Romagnoli. Potranno essere utili anche in azzurro».