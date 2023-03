Mancini spiega la mancata convocazione di Zaniolo: le sue parole

Roberto Mancini, CT dell’Italia, ha spiegato la mancata convocazioni di Nicolò Zaniolo, esterno del Galatasaray ed obiettivo del Milan

Durante la conferenza stampa odierna da Coverciano, Roberto Mancini, CT dell’Italia, ha parlato così della mancata convocazione di Zaniolo, obiettivo di mercato del Milan:

«Di italiani che segnano non ce ne sono molti… Zaniolo non è stato chiamato perché ha ripreso da poco e non è ancora al massimo della condizione, non ha ancora giocato partite intere. Lui se fa bene al Galatasaray verrà chiamato e anche Kean speriamo possa migliorare e migliorare. Però è anche vero che il tempo passa, quindi la speranze è che possano capire che hanno grandi qualità e che alla Nazionale servono».