Mancini: «Scudetto? Discorso non ancora chiuso. Il Milan…». Le dichiarazioni del ct azzurro

Il Ct dell’Italia Mancini ha parlato in esclusiva a Sport Week. L’allenatore azzurro ha parlato della lotta scudetto in Serie A. Le sue parole:

SCUDETTO – «Penso sia troppo presto per parlare di discorso chiuso, mance tutto il girone di ritorno. L’Inter si è ripresa benissimo, ma penso che in corsa ci saranno altre tre squadre: Milan, Atalanta e Napoli».

JUVENTUS – «Le Marche sono bianconere e da piccolo tifavo Juve come mio padre. L’idolo era Bettega. Ora da Ct tifo per tutte le squadre. La Juve resta la squadra più forte del campionato nonostante siano in una situazione che non gli consentirà di vincere lo scudetto».