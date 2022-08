Manchester United in vendita: ecco i dettagli

Ecco i dettagli sulle ultime notizie in cui la famiglia Glazer avrebbe messo in vendita il Manchester United

Secondo quanto riportato da Bloomberg e rilanciato da testate come il The Times, la famiglia Glazer, nel mirino dei tifosi del Manchester United, avrebbe aperto ad una vendita.

Non è ancora chiaro se si fa riferimento ad una cessione di una quota di minoranza del Club od un vero e proprio cambio di proprietà. Quello che è certo è che una cessione totale del club verrebbe a costare la cifra di 5 miliardi di sterline, una cifra record, superiore a quella di Tedd Bohelly per acquistare il Chelsea. Alla borsa di New York il titolo del Manchester United è cresciuto fino a toccare un aumento del 7.6%, prima di stabilizzarsi al +4%