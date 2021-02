Maldini: «Su Ibrahimovic e Lukaku spero che finisca in un modo»

Intervistato da Dazn prima del derby, Paolo Maldini ha parlato della sfida scudetto tra Milan e Inter. Le sue parole

Intervistato da Dazn prima del derby, Paolo Maldini ha parlato della sfida scudetto tra Milan e Inter. Le sue parole:

«Voglia di giocarle? quelli sono ricordi del passato che non tornano più. Vedendo la classifica è una sfida di vertice che non si vedeva da tempo, non si vedeva da tanto. Anche l’approccio dei tifosi ci riempie il cuore in questo calcio che senza gente è diventato un po’ freddo».

Su Ibra-Lukaku: «Ibra? Chiedermi se è pronto per un derby è una provocazione, spero che con Lukaku si chiuda tutto con una stretta di mano e un abbraccio».