Milan, il report dell’allenamento: Maldini e Massara con la squadra. La seduta all’antivigilia del match con lo Spezia

Squadra a Milanello per pranzo, prima di scendere negli spogliatoi per la sessione di allenamento odierna in preparazione del prossimo impegno di campionato, che vedrà il Milan affrontare lo Spezia lunedì 17 gennaio alle ore 18.30 a San Siro. A bordo campo per seguire l’allenamento presenti anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

REPORT

Inizio in palestra per l’attivazione muscolare, poi in campo dove il gruppo ha proseguito la fase di riscaldamento con una serie di esercizi fisici eseguiti con l’ausilio degli ostacoli bassi. Terminata la prima parte dedicata al riscaldamento, la squadra ha iniziato alcune esercitazioni tecniche, svolte tra le sagome. A seguire un lavoro sul possesso con una serie di esercizi eseguiti a uno e due tocchi. La consueta partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione odierna. Il programma di domani prevede un allenamento al mattino. Alle ore 14 conferenza stampa di mister Pioli.