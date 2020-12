Paolo Maldini ha rilasciato una lunga intervista, toccando anche il tema direttore area tecnico sportiva. Citazione a Leonardo…

Le parole di Paolo Maldini sul proprio ruolo ai microfoni della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.

«Le prove non finiscono mai. Anche qualche discussione interna aiuta a crescere. Sono stato chiamato da Leonardo che mi ha insegnato tante cose. A me pareva di non incidere, mentre lui mi diceva “non sai quanto conta una tua parola detta a un procuratore”. Sono stati anni importanti per apprendere quello che serve in una professione diversa».

Sul Milan: «Onestamente i numeri sono impressionanti, ma io avevo già visto segnali di crescita prima che cominciasse la scia di imbattibilità».