Il Milan, viste le difficoltà per acquistare Milenkovic, ha virato su Kristoffer Ajer. Il forte difensore norvegese avrebbe già dato l’ok per il trasferimento a Milano, ora serve l’accordo tra i rossoneri e il Celtic Glasgow. Nei prossimi giorni sono previsti degli incontri per chiudere l’operazione e regalare finalmente a Stefano Pioli un difensore centrale per la prossima stagione. Paolo Maldini nella giornata di oggi ha negato l’interesse del Milan sia per Ajer che per Milenkovic, ma è chiaro che potrebbe anche essere un depistaggio di mercato per abbassare le pretese dei venditori.