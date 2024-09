Maldini Milan, non ci sono più DUBBI! Piano PRECISO, così può TORNARE in rossonero

Maldini-Milan, non ci sono più dubbi: l’ex DT rossonero vuole tornare in società acquistando la maggioranza del club

Come riportato da Fabio Santini, intervistato da calciomercato.it, Paolo Maldini sta lavorando per il grande ritorno all’interno della società rossonera. Ecco come:

PAROLE – «Maldini se viene vuole carta bianca su tutto, vuole essere lui l’unico reggente. Posso dire che Maldini si sta muovendo in Arabia per trovare soci che rilevino il pacchetto di maggioranza di Cardinale, il 51-52%. Prima o poi lo troverà, e allora rientra nel Milan».