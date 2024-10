Maldini Milan, spunta la clausola in favore dei rossoneri: può pareggiare l’offerta di un altro club

Maldini Milan, spunta la clausola in favore dei rossoneri riguardo il talento del Monza finito nel mirino di alcuni club: il retroscena

Maldini Daniel è finito nel mirino di alcuni importanti club italiani ed europei grazie alle belle prestazioni offerte al Monza che gli hanno permesso di essere convocato per la prima volta in Nazionale.

Il Milan, come svelato da Nicolò Schira via Twitter, vanta una clausola del 50% sulla futura cessione, ma potrebbe anche pareggiare l’offerta che un’altra squadra presentata al Monza per il figlio di Paolo.