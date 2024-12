Maldini Milan, Furlani svela: «Addio indispensabile per un motivo, ecco quale». Poi esalta Ibrahimovic

Maldini Milan, Giorgio Furlani, AD rossonero, ha parlato dell’addio dell’ex DT nell’estate del 2023: le sue dichiarazioni

All’interno del documento redatto dall’Harvard Business School , Giorgio Furlani ha parlato così dell’addio di Maldini al Milan e di Ibrahimovic:

IBRAHIMOVIC – «Ha giocato all’estero per il Barcellona, ​​il Paris Saint-Germain e il Manchester United, mentre in Italia per la Juventus, l’Inter e due volte per noi. È uno che fa molto gioco di squadra, vuole lavorare insieme».

ADDIO DI MALDINI – «È stata una decisione storica quella di lasciarlo andare, per quello che ha significato per il club e per la sua autorevolezza. Ma se volevamo realizzare la visione che Gerry aveva per il club dovevamo cambiare e andare avanti».

