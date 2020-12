Maldini a DAZN: «Papu Gomez? Se c’è un ruolo in cui siamo coperti…»

Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato a DAZN a pochi minuti dal match in programma questa sera a San Siro contro la Lazio

«Distacco di 10 punti dalla Juve? Dopo quella partita tante domande ce le siamo fatte ma ricordo che anche prima qualche segnale c’è stato. Bisognava aspettare, noi sappiamo che la strada sarebbe stata lunga. I test sono praticamente ogni giorno, siamo lì e primi in classifica ma non dobbiamo distoglierci di arrivare tra le prime quattro che è il nostro obiettivo. Essere primi e sentirci leader è una soddisfazione ed è normale che contro di noi tutti provano a triplicare le proprie forze. Papu Gomez? Adesso parlare di mercato non è corretto, Papu è un giocatore dell’Atalanta e inoltre se c’è un ruolo in cui siamo coperti è proprio quello».