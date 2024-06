Maignan in bilico tra RINNOVO e CESSIONE: cosa filtra sul futuro del portiere francese. NOVITÀ

Maignan in bilico tra RINNOVO e CESSIONE: ecco cosa filtra sul futuro del portiere francese. Tutte le NOVITÀ

In casa Milan continua a tenere banco la situazione legata al futuro di Mike Maignan, il cui contratto con i rossoneri va in scadenza nel giugno del 2026 e con il quale non è ancora stato trovato un accordo.

Per prolungare il suo contratto il francese chiede un corposo aumento dell’ingaggio per diventare uno dei più pagati della rosa. Chiaro è che se le parti non dovessero trovare un accordo si spalancherebbero le porte della cessione. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.