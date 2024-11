Maignan bocciato in Francia Israele: la pagella dell’Equipe sul portiere del Milan

Maignan, il portiere del Milan è stato bocciato dall’Equipe nella gara di ieri sera tra Francia e Israele terminata 0-0. Il giudizio

Di seguito la pagella dell’Equipe sulla prestazione di Mike Maignan nella sfida di ieri sera tra Francia e Israele terminata 0-0. Portiere del Milan bocciato:

PAROLE – «È il tipo di serata molto lunga per un portiere. A parte una prima ripartenza imprecisa, Maignan non è stato veramente chiamato in causa di questa serata vissuta come uno spettatore molto privilegiato poiché non ha dovuto oltrepassare tutte le barriere di sicurezza».