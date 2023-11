Maignan a Milan TV: «Dobbiamo vincere e dare tutto per i nostri tifosi»

Il portiere del Milan, Mike Maignan, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del match contro il PSG in Champions League

Ai microfoni di MilanTV, Mike Maignan si è espresso così alla vigilia di Milan PSG.

COSA SERVE PER BATTERE IL PSG? – «Non so se posso parlare di tattica e qualità, abbiamo solo 2 punti e volgiamo vincere perché ultimamente non vinciamo. Dobbiamo vincere per i nostri tifosi e per tutto il Milan, dando tutto fino alla fine»

L’APPORTO DEI TIFOSI – «Giochiamo a casa nostra, con i nostri tifosi, 80mila tifosi. Dobbiamo fare vedere chi siamo, che la partita d’andata era uno sbaglio e che il periodo che stiamo passando è un periodo difficile ma che possiamo superare. Dobbiamo dare tutto e far passare il messaggio giusto. Anche se sarà una partita con molta adrenalina, noi dobbiamo rimanere concentrati: questo è un dettaglio molto importate».

COSA SERVE DOMANI? – «Fame, coraggio, adrenalina, concentrazione, dare tutto fino alla morte perché vogliamo andare avanti e tornare a vincere».