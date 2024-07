Maignan Milan, arriva l'elogio di Tchouameni: «Portiere incredibile, i rossoneri sono fortunati a...»

Il centrocampista del Real Madrid e della Francia, ha elogiato così le doti di Mike Maignan, portiere del Milan e suo connazionale

Intercettato dai giornalisti in zona mista al termine di Portogallo Francia, Aurelien Tchouameni ha esaltato il suo compagno di squadra Mike Maignan: ecco cos’ha detto sul portiere del Milan.

SUL MATCH – «Non ci interessa se questo passaggio del turno è meritato o meno. Vogliamo assaporare il gusto di questa vittoria. Non è tutto perfetto sia in attacco che in difesa, è vero. Veniamo colpiti, a volte giustamente. Ma non facciamo gli schizzinosi, siamo in semifinale contro la Spagna. Tutti possono parlare, anche voi giornalisti, fate il vostro lavoro».

SU MAIGNAN – «Mike Maignan è un portiere incredibile. E’ uno dei migliori al mondo, il Milan è molto fortunato ad averlo. Siamo molto bravi in ​​difesa ma quando loro riescono a passare abbiamo la fortuna di avere un portiere che fa la differenza».