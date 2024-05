Maignan Milan, lo scenario è DA NON CREDERE! C’entra il rinnovo, ipotesi IMPREVISTA

Maignan-Milan, scenario da non credere! Il portiere francese può restare anche senza rinnovo per mancanza di offerte

Come riferito dal Corriere dello Sport, potrebbe presto materializzarsi uno scenario a sorpresa nel calciomercato Milan per quanto riguarda il futuro di Mike Maignan. Il portiere francese, in scadenza nel 2026, sta trattando il rinnovo con il club rossonero ma il rischio concreto è quello che possa restare a Milanello pure senza prolungamento.

La stagione sottotono dell’ex Lille sta infatti scoraggiando le pretendenti che non sembrano intenzionate a presentare al Milan offerte adeguate, ovvero da almeno 70 milioni di euro. La permanenza di Maignan ad oggi è più vicina ma una decisione definitiva verrà presa dopo l’Europeo.