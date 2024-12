Maignan Milan, contro la Roma la presenza numero 100 in Serie A: grandissimo traguardo. Le ultimissime notizie sui rossoneri

L’attesa sta finalmente per finire. Questa sera Milan e Roma si daranno battaglia alla ricerca dei tre punti: la squadra allenata da Paulo Fonseca non può più permettersi in alcun modo passi falsi.

Come riportato dal portale Opta – quella di domani sera – sarà una sfida speciale per Maignan. Il portiere della nazionale francese, infatti, raggiungerà le 100 presenze in Serie A.