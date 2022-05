Insuperabile Maignan: con lui il Milan ha 22 punti in più. Impatto clamoroso del portiere costato solo 14 milioni

Come scrive Tuttosport Mike Maignan è costato 14 milioni in estate al Milan ma il suo valore si è già triplicato. Secondo le stime del quotidiano le sue parate sono valse ben 22 punti, un’enormità considerando che i rossoneri ne hanno 77 in classifica.

Maignan inoltre viene considerato un’arma in più da Pioli per la sua capacità di lanciare sul lungo con precisione estrema. Il francese si è preso un posto nel cuore dei tifosi del Milan facendo dimenticare subito Donnarumma.