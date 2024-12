Maglia anniversario Milan, Baresi spiega: «Riflette l’anima del club. Orgoglioso di una cosa in particolare»

Maglia anniversario Milan, Franco Baresi ha celebrato il kit dei 125 anni di storia rossonera: le sue bellissime dichiarazioni

A margine della presentazione della maglia che celebra i 125 anni della storia del Milan, Franco Baresi ha spiegato:

PAROLE – «Questa maglia riflette l’anima del Milan: la sua passione, la sua storia e la visione per il futuro. Sono orgoglioso di vivere questo club da 50 anni, in ruoli diversi, per cui questo traguardo è particolarmente speciale e rappresenta un momento di celebrazione e di unità per l’intera famiglia rossonera. Questo Anniversario è una testimonianza dei valori e dello spirito che rendono straordinario il nostro Club e questo kit è un modo bellissimo per onorare il nostro percorso e celebrare al contempo il legame con i nostri tifosi».