Lutto nel mondo calcio: morto Simonluca Agazzone, ex giovanili Milan

Morti in un incidente stradale nella notte Simonluca Agazzone, ex settore giovanile del Milan e Matteo Ravetto

Un tragico impatto nella notte sull’autostrada A26 nei pressi di Carpignano Sesia, probabilmente per la presenza di cinghiali sulla strada (stando a quanto riporta VCOAzzurra Tv, ndr), è costato la vita a Simonluca Agazzone e Matteo Ravetto.

Entrambi con lunghissimi trascorsi nel calcio dilettantistico piemontese, Agazzone aveva anche militato nel settore giovanile del Milan prima di imporsi tra serie D e LegaPro dove ha giocato tra l’altro per Spezia, Carrarese, Spal e Monza; aveva 39 anni. 32 invece ne aveva Ravetto, attualmente in forza in prima categoria al Capignano ma anch’egli con un trascorso in Serie D con le maglie di Casale e Borgosesia.