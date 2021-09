Lutto Milan: è venuto a mancare Jimmy Greaves

Lutto nel mondo rossonero: Jimmy Greaves è venuto a mancare quest’oggi nella sua casa a Londra, aveva 81 anni. Il suo retroscena al Milan

Giornata di lutto per il calcio inglese e non solo. Infatti, in queste ore è venuto a mancare Jimmy Greaves, ex leggenda del calcio britannico, campione del Mondo nel 1966 con l’Inghilterra.

Greaves, durante la sua carriera, ha vestito anche la maglia del Milan. In rossonero ha giocato dieci partite, segnando nove gol, nelle annate 1961 e 1962 sotto la guida di Nereo Rocco. L’Attaccante inglese ebbe poi una lite proprio con il Paron negli spogliatoi, proprio alla vigilia di un match contro la Juve e fu messo fuori rosa.