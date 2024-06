Lukaku Milan, sarà una trattativa LUNGA! Il Chelsea è inamovibile su questo aspetto ULTIME

Lukaku Milan, sarà una trattativa LUNGA! Il Chelsea è inamovibile su questo aspetto. Le ULTIME sul calciomercato rossonero

Arrivano aggiornamenti per quanto riguarda l’obiettivo del calciomercato Milan Romelu Lukaku. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano in live, la trattativa per l’attaccante non sarà sicuramente breve con il Chelsea che vuole solo un trasferimento a titolo definitivo.

PAROLE – «Su Lukaku nulla verrà deciso ora. Il Chelsea sta cercando un trasferimento a titolo definitivo. Penso che sarà una lunga storia per Lukaku».