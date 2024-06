Lukaku Milan: solo così può arrivare a San Siro! La COMBINAZIONE per definire l’operazione con il Chelsea per l’attaccante belga

Sky Sport 24, nella sua edizione dedicata al calciomercato, ha fornito le ultime novità relative all’interesse del Milan per Romelu Lukaku. L’attaccante belga ha una clausola rescissoria da 38 milioni di sterline (45 milioni di euro): cifra che i rossoneri non potrebbero spendere certamente.

Per questo motivo, per far sì che BigRom possa sbarcare a San Siro, il Chelsea dovrebbe aprire alla formula del prestito. E potrebbe farlo, a livello di regolamento, per ancora un’altra stagione.