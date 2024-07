Lukaku Milan: il Chelsea non gradisce questa soluzione. Gli aggiornamenti sul futuro del belga, che piace ai rossoneri

Nel parlare del calciomercato Milan, Sky Sport ha fatto un piccolo accenno anche sul nome di Romelu Lukaku, che rimane in orbita rossonera viste le difficoltà di arrivare a Joshua Zirkzee del Bologna.

C’è un aspetto, però, che blocca la trattativa al momento: il Chelsea, infatti, non apre alla formula del prestito per l’attaccante. Vorrebbe darlo via a titolo definitivo, mentre per ora i rossoneri lo preleverebbero solo a titolo temporaneo.