Lukaku Milan: il belga incontra l’agente e apre a quella destinazione! Le ULTIME sul suo futuro

Lukaku Milan: il belga incontra l’agente e apre a quella destinazione! Le ULTIME sul futuro dell’attaccante

Arrivano importantissimi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Romelu Lukaku, attaccante che piace molto anche al Milan. Dopo l’eliminazione da EURO2024, il belga ha fatto il punto sul suo futuro con l’agente.

L’incontro è avvenuto a Bruxelles ed è servito per iniziare a delineare il futuro. Lukaku non rientra più nei piani del Chelsea e per questo motivo si cerca una sistemazione in Italia: il Napoli è una piazza gradita, ma il centravanti continua a valutare anche l’ipotesi Milan.