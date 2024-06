Lukaku Milan, il belga VOTA sì! Apertura al trasferimento, QUESTO aspetto può fare la differenza

Lukaku-Milan, il belga affascinato dall’idea di tornare a Milano: il Decreto Crescita fattore chiave per l’ingaggio del belga

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Romelu Lukaku, attaccante del Chelsea lo scorso anno in prestito alla Roma e obiettivo caldo del calciomercato Milan per l’attacco, ha dato massima disponibilità al trasferimento a Milanello non dando nessuna particolare priorità al Napoli.

I rossoneri dunque partono dal forte gradimento della punta nel tentativo di strappare il prestito ai Blues (che al momento chiedono i 43 milioni di euro della clausola rescissoria). Anche per l’ingaggio non ci sarebbero problemi: Lukaku infatti, grazie ai benefici del Decreto Crescita che transiterebbero dalla Roma al Milan, percepirebbe lo stesso ingaggio avuto nella Capitale, ovvero 7.5 milioni di euro.