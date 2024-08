Lukaku Milan, Conte SPINGE per il trasferimento al Napoli: ma c’è un grande ostacolo. Tutti i DETTAGLI sull’attaccante giallorosso

Il Napoli con l’avvicinarsi dell’inizio del campionato spinge sul mercato per far felice Antonio Conte. La priorità di Conte ha un solo nome e cognome: Romelu Lukaku, attaccante spesso accostato anche al mercato Milan.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Napoli vorrebbe anticipare l’arrivo di Lukaku a prescindere dalla cessione di Osimhen che ad oggi non si sblocca, l’attaccante vuole la cessione ma non si è mosso niente per adesso in questa direzione.