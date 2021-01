Lovato e Ricci per l’estate, Maldini verso la linea verde

Paolo Maldini inizia a guardare avanti in prospettiva estiva. Lovato e Ricci sono i nomi che interessano per giugno

Paolo Maldini inizia a guardare avanti in prospettiva estiva. Mandzukic, Tomori e Meitè rappresentano il presente immediato, gli innesti per continuare a sognare lo scudetto. Poi bisogna pensare al domani, soprattutto perché in casa Milan ci sono diverse situazioni spinose.

Ecco allora che i nomi di Lovato e Ricci stuzzicano e non poco la fantasia dei rossoneri, sempre attenti alla linea verde. Al Verona era stata già fatta un’offerta di 5 milioni più Duarte, respinta però dai gialloblu. Per Ricci, invece, i dialoghi sono ben avviati: Maldini punta ad un’operazione con i toscani come quella per Bennacer e Krunic.