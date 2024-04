Lopetegui Milan, spuntano i dettagli dell’accordo col tecnico! Intesa trovata, cosa succede adesso

Lopetegui-Milan, spuntano i dettagli sull’accordo col tecnico: intesa trovata tra le parti, cosa succede adesso

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, se è vero che al momento le sue quotazioni sono in ribasso per il malcontento della piazza, è allo stesso tempo vero che Julian Lopetegui e il Milan avrebbero già trovato l’intesa definitiva sul contratto.

Le parti si sarebbero accordate per un annuale da 4 milioni di euro a stagione con la possibilità di trasformare l’accordo in corso d’opera in un biennale con opzione per il terzo anno. Al momento la pista è ferma di fatto mancherebbero solo le firme sui contratti.