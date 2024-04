Lopetegui Milan: l’allenatore verso la permanenza in Premier, loro lo soffiano ai rossoneri

Tra i nomi accostati al Milan per la panchina per il dopo Pioli c’è Lopetegui. L’allenatore però si allontana dai rossoneri

Non sarà lui il nuovo allenatore? Arrivano conferme dall’Inghilterra in merito al futuro di Julen Lopetegui, accostato al Milan come erede di Pioli ormai ad un passo dal salutare a fine stagione.

Come riportato dal Telegraph è un candidato molto forte per la panchina del West Ham. Gli Hammers sembrano molto intrigati dall’idea, riporta il quotidiano inglese, e oggi quella di Lopetegui sembra veramente l’opzione prioritaria, oltre che più raggiungibile