Loftus-Cheek Milan, esclusione totale contro la Juve: Conceicao lo manda in tribuna. La scelta del nuovo allenatore sul centrocampista

Loftus-Cheek non è a disposizione di Conceicao per Juve Milan. Il centrocampista inglese, partito per l’Arabia insieme ai compagni dopo un periodo di stop per infortunio, non è nemmeno in panchina, bensì in tribuna.

E’ questa la scelta del nuovo allenatore del Milan sul centrocampista nonostante lo schieramento a 3 per la semifinale di Supercoppa Italiana di stasera.

LA DIRETTA DI JUVE MILAN