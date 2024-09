Loftus-Cheek Milan, Padovano non ha DUBBI: «Ecco DOVE deve giocare l’inglese»

Loftus-Cheek-Milan, Padovano, ex calciatore, ha parlato del centrocampista inglese: il suo ruolo è quello di mezzala

Intervenuto a Sky, l’ex calciatore Padovano ha parlato così di Loftus-Cheek, centrocampista del Milan:

PAROLE – «Il problema sono i due dietro a centrocampo, non i quattro davanti. Loftus è un giocatore che a me piace molto ma Fonseca lo allena tutti i giorni e ha una percezione superiore alla mia allenandolo. Chiaramente deve giocare nel suo ruolo, mezzala pura: in un 4-42 ci sta alla grandissima».